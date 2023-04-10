Адесанья: очень хочу надрать зад Дю Плесси

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья после победы в поединке с представителем Бразилии Алексом Перейрой заявил, что хотел бы свой следующий поединок провести с Дрикусом Дю Плесси.

«Я очень хочу надрать зад Дю Плесси. Я бы хотел сделать это в Южной Африке или Нигерии, но он должен поработать. Он должен что-то сделать. Пусть покажет мне что-нибудь, и тогда я надеру ему зад и устрою экскурс в историю.

Он должен аккуратно подбирать слова, говоря о людях, которые пришли до него и проложили ему путь. Не хочу раздувать его хайп, но если он будет работать – а я буду молиться, чтобы он продолжил побеждать – я с радостью протащу его труп через всю Южную Африку», – приводит слова Адесаньи MMA Mania.