Теофимо Лопес предсказал исход боя Хэйни — Ломаченко

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес высказался об ожидаемом поединке между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).
«Я знаю обоих парней и знаю, как работает этот бизнес… Ломаченко победит. Почему? Потому что Хэйни — это не я. Никто не победит Ломаченко. Никто.
Я был с этим парнем в ринге, и он умён. Он использует так много стратегий, о которых я даже никогда не знал. И мне пришлось перестраиваться. Ломаченко может драться честно, а может драться грязно. Он очень опытен, и никто из топовых легковесов не готов к нему», – сказал Лопес в интервью YouTube-каналу EsNews.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко:
- 10 апреля 2023
-
17:57
-
17:38
-
16:48
-
15:55
-
15:50
-
15:33
-
14:21
-
14:13
-
14:02
-
14:00
-
13:50
-
12:51
-
12:38
-
11:56
-
11:53
-
11:45
-
10:27
-
10:21
-
10:10
-
09:59
-
09:58
-
09:52
-
05:59
-
01:04
-
00:50
- 9 апреля 2023
-
23:59
-
23:52
-
23:43
-
22:16
-
21:58
-
21:11
-
20:56
-
20:02
-
19:51
-
19:10