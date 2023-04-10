Теофимо Лопес предсказал исход боя Хэйни — Ломаченко

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес высказался об ожидаемом поединке между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Я знаю обоих парней и знаю, как работает этот бизнес… Ломаченко победит. Почему? Потому что Хэйни — это не я. Никто не победит Ломаченко. Никто.

Я был с этим парнем в ринге, и он умён. Он использует так много стратегий, о которых я даже никогда не знал. И мне пришлось перестраиваться. Ломаченко может драться честно, а может драться грязно. Он очень опытен, и никто из топовых легковесов не готов к нему», – сказал Лопес в интервью YouTube-каналу EsNews.

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