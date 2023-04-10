Промоутер Бивола отреагировал на слух, что россиянин не выступит до сентября

Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO) высказался о сроках проведения его следующего выступления.

«Если мы достигнем соглашения на сентябрь, то Бивол согласится подождать. Возможно, он будет в Мексике 6 мая. Сауль и его тренер настаивают на том, что это бой, который им нужен. И если мы подпишем контракты, то, возможно, Бивол будет ждать до сентября», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Ранее именитый американский тренер Роберт Гарсия объяснил, почему бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес может завершить карьеру до реванша с Биволом.

Материалы по теме Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Канело может завершить карьеру до реванша Биволом

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе