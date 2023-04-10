Промоутер Бивола отреагировал на слух, что россиянин не выступит до сентября
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Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO) высказался о сроках проведения его следующего выступления.
«Если мы достигнем соглашения на сентябрь, то Бивол согласится подождать. Возможно, он будет в Мексике 6 мая. Сауль и его тренер настаивают на том, что это бой, который им нужен. И если мы подпишем контракты, то, возможно, Бивол будет ждать до сентября», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Ранее именитый американский тренер Роберт Гарсия объяснил, почему бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес может завершить карьеру до реванша с Биволом.
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