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Марк Цукерберг обратился к Адесанье после его победы над Перейрой

Марк Цукерберг обратился к Адесанье после его победы над Перейрой
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Известный американский предприниматель Марк Цукерберг прокомментировал результат титульного реванша в среднем весе (до 84 кг) UFC между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой.

«Сделал это со стилем. Очень рад за тебя!» – написал Цукерберг в социальных сетях.

Напомним, реванш Перейры и Адесаньи состоялся вчера, 9 апреля, в Майами (США), возглавив номерной турнир UFC 287, и завершился досрочной победой новозеландца во втором раунде. Адесанья вернул себе чемпионский титул и стал двукратным чемпионом UFC, нанеся Перейре первое поражение в сильнейшей организации мира. Всего на счету новозеландца в смешанных единоборствах 24 победы и два поражения.

Ранее Алекс Перейра обратился к болельщикам после поражения на UFC 287.

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