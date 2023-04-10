Менеджер Бивола сказал, в каком дивизионе россиянин хочет провести реванш с Канело

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Дмитрия Бивола, высказался о потенциальном реванше подопечного с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound, мексиканцем Саулем Альваресом.

«В прессе ходит немало слухов, но пока нет никаких переговоров. Если бы я был в команде Канело, то задал ему вопрос: «Зачем тебе драться с Биволом?» Канело публично заявил, что хочет провести реванш в полутяжёлом весе. Как по мне, это будет повторением того, что уже было.

Дмитрий хочет подраться во втором среднем весе, его привлекают и мотивируют титулы Канело в этом дивизионе. Помимо этого, такой вариант предоставляет Канело возможность показать что-то ещё», – сказал Корнилов в интервью YouTube-каналу iD Boxing.