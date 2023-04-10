Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Бивола сказал, в каком дивизионе россиянин хочет провести реванш с Канело

Менеджер Бивола сказал, в каком дивизионе россиянин хочет провести реванш с Канело
Аудио-версия:
Комментарии

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Дмитрия Бивола, высказался о потенциальном реванше подопечного с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound, мексиканцем Саулем Альваресом.

«В прессе ходит немало слухов, но пока нет никаких переговоров. Если бы я был в команде Канело, то задал ему вопрос: «Зачем тебе драться с Биволом?» Канело публично заявил, что хочет провести реванш в полутяжёлом весе. Как по мне, это будет повторением того, что уже было.

Дмитрий хочет подраться во втором среднем весе, его привлекают и мотивируют титулы Канело в этом дивизионе. Помимо этого, такой вариант предоставляет Канело возможность показать что-то ещё», – сказал Корнилов в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Материалы по теме
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Канело может завершить карьеру до реванша Биволом
Материалы по теме
Канело выпросил у Бивола реванш. Бетербиев остался на обочине истории?
Канело выпросил у Бивола реванш. Бетербиев остался на обочине истории?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023