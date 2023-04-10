Стал известен основной кард турнира UFC 288
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Бойцовский промоушен UFC опубликовал основной кард турнира UFC 288, который состоится 7 мая в Нью-Джерси (США).
В главном событии обладатель титула организации в легчайшем весе (до 61,2 кг) американец Алджамейн Стерлинг (22-3) проведёт защиту против экс-чемпиона в двух весовых категориях соотечественника Генри Сехудо (16-2).
В соглавном бою экс-чемпион в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра (33-9) сразится за статус претендента с американцем Бенеилом Дариушем (22-4-1).
UFC 288. Основной кард:
Алджамейн Стерлинг (США) – Генри Сехудо (США);
Чарльз Оливейра (Бразилия) – Бенеил Дариуш (США);
Джессика Андраде (Бразилия) – Сяонань Янь (Китай);
Брайс Митчелл (США) – Джонатан Пирс (США);
Крон Грейси (Бразилия) – Шарль Журден (Канада).
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