Сехудо оценил победу Адесаньи в реванше с Перейрой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал результат титульного поединка в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся вчера, 9 апреля, в Майами (США).

Напомним, Адесанья победил нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский пояс, нанеся Перейре первое поражение в сильнейшей организации мира.

«Я считаю, что Адесанья заставил всех замолчать этой победой, хотя ему и удалось сделать это с третьей попытки. У него всегда были проблемы с соперниками, которые бьют его ногами. На этот же раз Исраэль смог заблокировать атаку Перейры и выбросить хук справа, добившись нокаута», – приводит слова Сехудо издание MMA Fighting.