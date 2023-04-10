Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сехудо оценил победу Адесаньи в реванше с Перейрой

Сехудо оценил победу Адесаньи в реванше с Перейрой
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал результат титульного поединка в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся вчера, 9 апреля, в Майами (США).

Напомним, Адесанья победил нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский пояс, нанеся Перейре первое поражение в сильнейшей организации мира.

«Я считаю, что Адесанья заставил всех замолчать этой победой, хотя ему и удалось сделать это с третьей попытки. У него всегда были проблемы с соперниками, которые бьют его ногами. На этот же раз Исраэль смог заблокировать атаку Перейры и выбросить хук справа, добившись нокаута», – приводит слова Сехудо издание MMA Fighting.

Материалы по теме
Марк Цукерберг обратился к Адесанье после его победы над Перейрой
Материалы по теме
Король вернулся! Адесанья с четвёртой попытки нокаутировал Перейру
Видео
Король вернулся! Адесанья с четвёртой попытки нокаутировал Перейру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023