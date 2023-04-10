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«Помнится, англичане не отдавали американцам свободу». Ковингтон обратился к Эдвардсу

«Помнится, англичане не отдавали американцам свободу». Ковингтон обратился к Эдвардсу
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Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Колби Ковингтон раскритиковал действующего обладателя титула, британца Леона Эдвардса, за нежелание драться с ним, припомнив ему эпизод из всемирной истории.

«Не хочешь давать мне шанс побороться за титул, бормочущий рот? Помнится, англичане не отдавали американцам свободу… И мы её забрали. Увидимся в июле, пацан», – написал Ковингтон в социальных сетях.

Ранее стало известно, что поединок Эдвардса и Ковингтона находится в разработке на турнире UFC 291, который состоится 22 июля в Лондоне (Великобритания). В своём последнем бою на UFC 272 в мае американец победил судейским решением звёздного соотечественника Хорхе Масвидаля.

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