Кормье: теперь Перейра поймёт, что нельзя рисковать в перчатках весом 110 граммов

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал результат титульного поединка в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся вчера, 9 апреля, в Майами (США).

Напомним, Адесанья победил нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский пояс, нанеся Перейре первое поражение в сильнейшей организации мира.

«Успех Перейры в начале поединка говорит о том, что он способен конкурировать с Адесаньей. Я не знаю, гарантирован ли ему реванш, и не знаю, хочет ли этого UFC. Никто не будет жаловаться, если Перейра получит ещё один шанс.

Я считаю, что Алекс вырастет после этого поединка. Он вынес урок. Он поймёт, что нельзя безрассудно рисковать, когда он наносит кому-то урон в перчатках весом 110 граммов», – сказал Кормье в рамка выпуска на своём YouTube-канале.