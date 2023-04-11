Кормье: теперь Перейра поймёт, что нельзя рисковать в перчатках весом 110 граммов

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал результат титульного поединка в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся вчера, 9 апреля, в Майами (США).
Напомним, Адесанья победил нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский пояс, нанеся Перейре первое поражение в сильнейшей организации мира.
«Успех Перейры в начале поединка говорит о том, что он способен конкурировать с Адесаньей. Я не знаю, гарантирован ли ему реванш, и не знаю, хочет ли этого UFC. Никто не будет жаловаться, если Перейра получит ещё один шанс.
Я считаю, что Алекс вырастет после этого поединка. Он вынес урок. Он поймёт, что нельзя безрассудно рисковать, когда он наносит кому-то урон в перчатках весом 110 граммов», – сказал Кормье в рамка выпуска на своём YouTube-канале.
- 11 апреля 2023
-
00:13
-
00:00
- 10 апреля 2023
-
23:03
-
22:53
-
22:38
-
21:49
-
21:38
-
21:10
-
20:37
-
19:49
-
19:37
-
18:54
-
18:48
-
17:57
-
17:38
-
16:48
-
15:55
-
15:50
-
15:33
-
14:21
-
14:13
-
14:02
-
14:00
-
13:50
-
12:51
-
12:38
-
11:56
-
11:53
-
11:45
-
10:27
-
10:21
-
10:10
-
09:59
-
09:58
-
09:52