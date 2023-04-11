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Макс Холлоуэй высказался о четвёртом бое с Волкановски

Макс Холлоуэй высказался о четвёртом бое с Волкановски
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй высказался о потенциальном четвёртом поединке с австралийцем Алексом Волкановски. Напомним, бойцы встречались трижды, и Волкановски оказывался сильнее в каждом из поединков.

«В тот вечер [третьего боя] он оказался лучшим парнем. Он смотрелся более чем хорошо и великолепно себя чувствовал, вот и всё. У бойцов бывают свои дни. Это был его день. Посмотрим, как всё сложится. Никогда не говори «никогда». Люди говорят, что четвёртый бой будет тяжело устроить. Что ж, а я никогда не должен был становиться чемпионом UFC», – приводит слова Холлоуэя ESPN.

Уже на этих выходных Холлоуэй проведёт поединок с британцем Арнольдом Алленом.

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