Чимаев встретится с Костой в соглавном бою турнира UFC 294

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в полусредней весовой категории, проведёт бой с бразильским бойцом смешанных единоборств Пауло Костой, сообщается в «твиттере» No Context Ariel Helwani.

Чимаев и Коста выступят в соглавном бою турнира UFC 294 в Абу-Даби, который состится 21 октября.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, Чимаев досрочно победил в первом раунде американца Кевина Холланда. Всего на счету шведа 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах.

Пауло Коста, в свою очередь, провёл последний бой в августе прошлого года и выиграл единогласным решением судей у Люка Рокхолда. На счету бразильца 16 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел два поражения.

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