«Африка — моя земля, наслаждайся Новой Зеландией». Дю Плесси ответил Адесанье

Южноафриканский боец Дрикус Дю Плесси высказался по поводу чемпиона UFC в среднем весе Исраэле Адесанье, который после победы над бразильцем Алексом Перейрой заявил о желании провести поединок с 29-летним африканским бойцом.

Напомним, Адесанья победил нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский пояс, нанеся Перейре первое поражение в сильнейшей организации мира.

«Мне совсем не нужно твоё эфирное время, за мной весь мой континент АФРИКА. Иди и наслаждайся своей очень эффектной победой у себя дома в Новой Зеландии.

Я встречусь с тобой в этом году, если ты всё ещё чувствуешь себя таким сильным. Я заберу твой пояс домой, я дам тебе один шанс приехать и попробовать подраться со мной на моей родной земле в Африке. Мы — Африка, мы ничего и никого не боимся», — приводит слова Дю Плесси MMAJunkie.