Артур Бетербиев: когда скучно бегать, смотрю свои бои
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Российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, в котором показал свою беговую тренировку.
Артур Бетербиев: когда скучно бегать, смотрю свои бои:
Напомним, в последнем бою Бетербиев встретился с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам боя победу одержал российский боксёр, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.
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