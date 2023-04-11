Российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, в котором показал свою беговую тренировку.

Артур Бетербиев: когда скучно бегать, смотрю свои бои:

Напомним, в последнем бою Бетербиев встретился с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам боя победу одержал российский боксёр, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.