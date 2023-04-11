Стала известна новая дата титульного боя Анатолия Малыхина и Аржана Буллара в ONE
Поделиться
Бойцы Аржан Буллар и Анатолий Малыхин проведут объединительный бой за титул чемпиона ONE в тяжёлом весе на турнире 15 июля. Мероприятие пройдёт на историческом стадионе Lumpinee в Бангкоке, Таиланд.
«Официально это произойдёт 15 июля. Эту информацию я получил буквально несколько часов назад», — сказал генеральный директор ONE Чатри Ситиодтонг.
Буллар впервые выступит в ONE Championship после завоевания титула чемпиона в тяжёлом весе. Тогда он одержал победу нокаутом над Брэндоном Верой.
Анатолию Малыхину 34 года. Россиянин дебютировал в лиге в марте 2021 года. В своём последнем бою в декабре Малыхин победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов, досрочно остановив его в первом раунде.
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
10:37
-
10:15
-
10:10
-
10:03
-
10:00
-
09:53
-
01:22
-
01:11
-
00:52
-
00:46
-
00:13
-
00:00
- 10 апреля 2023
-
23:03
-
22:53
-
22:38
-
21:49
-
21:38
-
21:10
-
20:37
-
19:49
-
19:37
-
18:54
-
18:48
-
17:57
-
17:38
-
16:48
-
15:55
-
15:50
-
15:33
-
14:21
-
14:13
-
14:02
-
14:00
-
13:50
-
12:51
Партнерский контент