Стала известна новая дата титульного боя Анатолия Малыхина и Аржана Буллара в ONE

Бойцы Аржан Буллар и Анатолий Малыхин проведут объединительный бой за титул чемпиона ONE в тяжёлом весе на турнире 15 июля. Мероприятие пройдёт на историческом стадионе Lumpinee в Бангкоке, Таиланд.

«Официально это произойдёт 15 июля. Эту информацию я получил буквально несколько часов назад», — сказал генеральный директор ONE Чатри Ситиодтонг.

Буллар впервые выступит в ONE Championship после завоевания титула чемпиона в тяжёлом весе. Тогда он одержал победу нокаутом над Брэндоном Верой.

Анатолию Малыхину 34 года. Россиянин дебютировал в лиге в марте 2021 года. В своём последнем бою в декабре Малыхин победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов, досрочно остановив его в первом раунде.