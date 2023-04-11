Коста — о бое с Чимаевым: успокойтесь, ребята, нам осталось уладить кое-какие мелочи

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в средней весовой категории UFC, рассказал, что его бой со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым находится на стадии разработки.
«Успокойтесь, ребята, нам осталось уладить кое-какие мелочи», — написал Коста в социальных сетях.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, Чимаев досрочно победил в первом раунде американца Кевина Холланда. Всего на счету шведа 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах.
Пауло Коста, в свою очередь, провёл последний бой в августе прошлого года и выиграл единогласным решением судей у Люка Рокхолда. На счету бразильца 16 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел два поражения.
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