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Перейра отреагировал на то, что Адесанья передразнил его 12-летнего сына после победы

Перейра отреагировал на то, что Адесанья передразнил его 12-летнего сына после победы
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Бразильский боец UFC Алекс Перейра высказался по поводу празднования победы Исраэля Адесаньи, в ходе которого новозеландец подразнил его сына.

«Не знаю, я бы так не поступил. Я всегда играл с Адесаньей и дразнил только его. Я не знаю, это уже совсем другой ребёнок – это случилось семь лет назад. Я видел, какую радость испытывал Адесанья после нокаута, потому что это была его мечта и он сделал это. Но мы сравниваем его с ребёнком, которому тогда было пять лет.

Сейчас моему сыну 12 лет, и я замечал до боя, что на него влияют другие люди. Он принимал участие в некоторых моих интервью. Его спрашивали, повторит ли он тот жест. Он говорил, что да, и смеялся, потому что он ребёнок. Когда я нокаутировал Адесанью и забрал у него пояс, мой сын хотел сделать то же самое. Я сказал ему: «Нет, остановись, ничего не делай».

Я бы не поступил так. Если Адесанья сделал это, если это позволило ему почувствовать себя лучше… Окей, это принесло ему облегчение. Если он думает, что так лучше, тогда хорошо. Для меня это ничего не изменило», — сказал Перейра на видео в социальных сетях.

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