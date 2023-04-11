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Роб Фонт выразил желание подраться с Фигейреду

Роб Фонт выразил желание подраться с Фигейреду
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В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного карда американский боец Роб Фонт ярким нокаутом одержал победу над соотечественником Адрианом Янезом.

После этого американец заявил о желании подраться с бывшим чемпионом легчайшего дивизиона бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Мне нравится идея устроить бой Фигги против Фонта, мужик. Хотелось бы поприветствовать его в легчайшем дивизионе. Думаю, это был бы интересный поединок.

Дейвисон бывший чемпион и зрелищный боец. Знаю, что он говорит много всякого дерьма. Думаю, это будет отличный увлекательный поединок, мне нужно такое громкое имя в послужном списке», — сказал Фонт.

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