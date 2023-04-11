«Я мелочный». Адесанья объяснил, почему он передразнил 12-летнего сына Перейры

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья высказался по поводу своего празднования после поединка с бразильцем Алексом Перейрой.
Напомним, новозеландец изобразил падение, передразнив таким образом 12-летнего сына Перейры, который так отпраздновал победу своего отца над Адесаньей семь лет назад.
«Я мелочный. Помню, когда он впервые нокаутировал меня в Бразилии, его сын вышел на ринг, а потом просто начал притворяться мёртвым рядом со мной… Я искал в толпе его сына, увидел его и сделал то, что сделал, только чтобы напомнить ему о его поступке», — приводит слова Адесаньи MMA News.
Напомним, Адесанья победил нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский титул, которого лишился в ноябре. Поражение стало для Перейры первым в сильнейшем промоушене мира.
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