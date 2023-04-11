Перейра опустился на три строчки в рейтинге P4P после поражения в бою с Адесаньей

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В главном событии вечера новозеландец Исраэль Адесанья победил нокаутом бразильца Алекса Перейру и вернул себе чемпионский пояс в дивизионе среднего веса.

После турнира UFC обновил рейтинг бойцов. Согласно ему Алекс Перейра опустился на три строчки в рейтинге P4P и теперь занимает девятое место. На шестом месте теперь идёт Камару Усман. Седьмое место принадлежит Алджамейну Стерлингу, а восьмое — Чарльзу Оливейре.

Стоит отметить, что Кевин Гастеллум поднялся на четыре позиции в рейтинге среднего веса. Теперь он 11-й, а Хорхе Масвидаль, объявивший после турнира об окончании карьеры, упал на 13-ю позицию в полусреднем дивизионе.