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Холлоуэй: уверен, что как боец я лучше Волкановски

Холлоуэй: уверен, что как боец я лучше Волкановски
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй считает, что он сильнее австралийца Алекса Волкановски.

«Это что ещё за вопрос? Конечно, я уверен, что как боец я лучше Волкановски. Если бы я не думал так, то с чего бы мне драться с ним в одном дивизионе? Я такой же, как и все. Спросите у любого, считает ли он, что он лучше парня, которому проиграл – он ответит: «Да, считаю». Потому что если ты хотя бы просто допустишь мысль, что ты хуже – тебе тут уже не место, уходи в отставку», – приводит слова Холлоуэя ESPN.

Напомним, бойцы встречались трижды, и Волкановски оказывался сильнее в каждом из поединков.

Уже на этих выходных Холлоуэй проведёт поединок с британцем Арнольдом Алленом.

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