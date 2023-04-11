Бёрнс дал прогноз на бой Ковингтона с Эдвардсом

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), бразильский ветеран Гилберт Бёрнс поделился ожиданиями о предстоящем поединке между Колби Ковингтоном и Леоном Эдвардсом.

«Это хороший бой. Обязательно надо будет его посмотреть. Думаю, победа будет за Колби.

Ему не будет легко. Эдвардс будет активно обрабатывать его ногами и руками. Леон большой для дивизиона, длинный. И в ударке он гораздо лучше Колби. Но Колби может победить, используя борьбу и навязывая высокий темп», — приводит слова Бёрнса MMA News.

Ранее стало известно, что поединок Эдвардса и Ковингтона находится в разработке на турнире UFC 291, который состоится 22 июля в Лондоне (Великобритания). В своём последнем бою на UFC 272 в мае американец победил судейским решением звёздного соотечественника Хорхе Масвидаля. Эдвардс же недавно оказался сильнее Камару Усмана, защитив таким образом чемпионский пояс.