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«Там настоящие убийцы». Холлоуэй объяснил, почему он хотел бы перейти в лёгкий вес UFC

«Там настоящие убийцы». Холлоуэй объяснил, почему он хотел бы перейти в лёгкий вес UFC
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй объяснил, почему он думает о переходе в лёгкий вес.

«После следующего боя не собираюсь туда переходить, но всегда есть соблазн. В лёгком весе настоящие убийцы, эти матчи будоражат меня. Посмотрим, что будет, всегда здорово подняться в весе, если у тебя есть пояс. Можете называть меня дерзким и как угодно ещё, но я считаю, что могу конкурировать с лучшими бойцами в полусреднем, среднем и даже тяжёлом весе. Просто именно так надо относиться к этому: спросите любого чемпиона или парня из топ-5 в любом дивизионе, и все они скажут то же самое», — приводит слова Холлоуэя ESPN.

Уже на этих выходных Холлоуэй проведёт поединок с британцем Арнольдом Алленом.

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