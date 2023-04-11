Фьюри может провести бой с Усиком в конце 2023 года
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Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), рассказал о том, что британец всё ещё может подраться с украинцем Александром Усиком в этом году.
Ранее сообщалось, что следующим соперником Фьюри может стать Энди Руис.
По словам Арума, бой Тайсона Фьюри против Энди Руиса может пройти летом в Великобритании. Поединок за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком – в конце 2023 года в Саудовской Аравии.
Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана соотечественника Дерека Чисору. Позже британец попытался договориться о поединке с Александром Усиком, однако бойцы не согласовали финансовые условия.
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