Фьюри может провести бой с Усиком в конце 2023 года

Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), рассказал о том, что британец всё ещё может подраться с украинцем Александром Усиком в этом году.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Фьюри может стать Энди Руис.

По словам Арума, бой Тайсона Фьюри против Энди Руиса может пройти летом в Великобритании. Поединок за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком – в конце 2023 года в Саудовской Аравии.

Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана соотечественника Дерека Чисору. Позже британец попытался договориться о поединке с Александром Усиком, однако бойцы не согласовали финансовые условия.