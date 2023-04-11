Емельяненко начал подготовку к поединку 26 мая

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, рассказал о том, что боец начал подготовку к поединку, который состоится 26 мая.
«С Сашей всё нормально. Предлагаю больше не воспоминать о том инциденте в аэропорту, уже было дано много комментариев. Саша официально начал подготовку, лагерь проведёт в Москве под пристальным присмотром не только меня…
Следующий бой Емельяненко состоится 26 мая в Москве. Правила – скорее всего, ММА или бокс в ММА‑перчатках. Джефф Монсон – весьма вероятный соперник. Думаю, к Монсону Саша успеет подготовиться. Мы знаем, что он довольно быстро приходит в форму», — приводит слова Бурчака «Матч ТВ».
Александр Емельяненко свой последний поединок провёл в декабре прошлого года. Боец встретился с представителем поп-ММА Святославом Коваленко и потерпел поражение раздельным решением судей.
Ранее сообщалось, что соперником Емельяненко станет американец Джефф Монсон.
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