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Соннен: бой Махачева с победителем поединка Оливейра — Дариуш возглавит UFC 294 в Абу-Даби

Соннен: бой Махачева с победителем поединка Оливейра — Дариуш возглавит UFC 294 в Абу-Даби
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Бывший боец UFC, ныне известный аналитик Чейл Соннен рассказал, что действующий чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев свой следующий бой проведёт на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Во время интервью в шоу The MMA Hour Соннен заявил, что бой Ислама Махачева с победителем поединка Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша возглавит турнир UFC 294, который должен пройти в Абу-Даби в октябре.

Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш встретятся на турнире UFC 288 7 мая. Ислам Махачев в феврале этого года успешно защитил титул чемпиона в поединке с Алексом Волкановски, выиграв у него единогласным решением судей.

Также Соннен отметил, что в соглавном событии пройдёт бой Хамзата Чимаева и Пауло Косты, о чём уже сообщалось ранее.

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