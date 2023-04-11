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«Самое эпическое возвращение». Рекордсмен UFC оценил выступление Адесаньи на UFC 287

«Самое эпическое возвращение». Рекордсмен UFC оценил выступление Адесаньи на UFC 287
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Рекордсмен UFC по числу нокаутов в полусреднем весе (до 77 кг) Мэтт Браун прокомментировал результат титульного поединка между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой. Бой состоялся 9 апреля в Майами (США).

Напомним, Адесанья победил нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский пояс в среднем весе (до 84 кг), нанеся Перейре первое поражение в сильнейшей организации мира.

«Крупнейшая корректива, которую внёс Исраэль, заключалась в том, что он больше не пытался гасить атаки Перейры, а он отвечал на них. Он заявил, что заманил его в ловушку, и я считаю, что это правда. Самое эпичное для меня — это не камбэк в самом бою, а история возвращения. Это самое эпическое возвращение в истории. Адесанья прошёл через всё», – приводит слова Брауна MMA Fighting.

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