Тренер Дюбуа оценил шансы британца в поединке с Усиком

Шейн Макгиган, тренер регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа, высказался о предстоящем выступлении своего подопечного против обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика.
«Александр Усик – феноменальный боец, но и он является человеком с двумя руками и двумя ногами. Он меньше Даниэля. Понимаю, люди могут не согласиться, но Даниэль является одним из опаснейших нокаутёров в супертяжёлом весе. Я верю, что он самый опасный.
Усик перебоксировал Энтони Джошуа, и его тактика была феноменальной. Его потрясли, но он вернулся и проявил мужество. Однако он стал старше… Принцип прост: если вы не хватаетесь за возможность, то встаёте в конец очереди. Даниэль обязан согласиться на бой», – сказал Макгиган в интервью YouTube-каналу Boxing UK.
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