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Экс-боец UFC: теперь вы должны включить Адесанью в пятёрку величайших бойцов MMA

Экс-боец UFC: теперь вы должны включить Адесанью в пятёрку величайших бойцов MMA
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Рекордсмен UFC по числу нокаутов в полусреднем весе (до 77 кг) Мэтт Браун считает, что новозеландский средневес Исраэль Адесанья стал претендентом на звание одного из величайших бойцов MMA после победы в реванше с бразильцем Алексом Перейрой. Бой состоялся на минувших выходных в Майами (США).

«Мне показалось, что в этом бою Адесанья просто на всё наплевал и решил: «Я не буду с тобой бороться, мы проводим кикбоксёрский поединок, и я тебя вынесу». И я хвалю его за это. Ему потребовалась смелость, чтобы сделать это. И решительность.

От Адесаньи потребовалось всё, чтобы стать чемпионом, и я считаю, что вы должны начать включать его в пятёрку величайших бойцов в истории на данный момент», – приводит слова Брауна издание MMA Fighting.

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