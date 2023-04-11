Перейра: Адесанья паниковал в октагоне, я доминировал в бою

Бразильский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра не верит, что Исраэль Адесанья намеренно прижимался к сетке, чтобы выманить его на себя и встретить ударом.
Напомним, Адесанья выиграл нокаутом и вернул чемпионский титул в среднем дивизионе.
«Я понимал всё, что происходило, и считал, что у меня очень хорошо получалось. Я доминировал в бою и наносил ему урон. Это я отрабатывал во время подготовки, на тренировках. Так что всё хорошо складывалось. В октагоне он начал паниковать. Он сказал, что это было частью его стратегии, что он ждал меня у клетки, выжидал момент, а я повёлся, но я в это не верю. Я считаю, что он был лучше меня в тот вечер. Он почувствовал, что его зажали в угол, начал просто выбрасывать удары, и я улетел в нокаут», — сказал Перейра в передаче The MMA Hour.
- 11 апреля 2023
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