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Тренер О’Мэлли объяснил, почему Адесанья уровнем выше, чем Хабиб Нурмагомедов

Тренер О’Мэлли объяснил, почему Адесанья уровнем выше, чем Хабиб Нурмагомедов
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Тренер американского бойца легчайшего дивизиона Шона О’Мэлли Тим Уэлч считает, что победа Исраэля Адесаньи над Алексом Перейрой ставит его уровнем выше Хабиба Нурмагомедова.

«Это была одна из самых чумовых вещей, которые я когда-либо видел. Это точно для рейтинга pound-for-pound. Одно дело, когда ты становишься лучшим, как Хабиб Нурмагомедов: переезжаешь всех соперников и не проигрываешь. И совсем другое дело, когда тебе надрали задницу, а ты возвращаешься и просто уничтожаешь этого парня в реванше. Это просто другой уровень», — сказал Уэлч в видео на YouTube-канале Шона О’Мэлли.

Исраэль Адесанья на турнире UFC 287 нокаутировал Алекса Перейру и взял реванш за поражение в ноябре прошлого года, став чемпионом промоушена в среднем весе.

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