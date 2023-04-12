Промоутер: поединок Бетербиева и Смита может состояться на Ближнем Востоке

Эдди Хирн, промоутер британского претендента в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Каллума Смита, высказался о потенциальных местах проведения поединка с обладателем титулов WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым.
«Переговоры были продлены. У нас осталось мало времени до того, как будет объявлено о промоутерских торгах, но мы ожидаем заключения сделки. Очевидно, мы хотели бы провести этот бой в Ливерпуле. Также есть интерес к Ближнему Востоку.
Я твёрдо верю, что Каллум Смит способен победить в этом поединке. И я намерен создать для него наилучшие условия в попытке стать объединённым чемпионом мира в полутяжёлом весе. Надеюсь, мы проведём поединок до конца июля», – приводит слова Хирна издание BoxingScene.
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