«Влияние западных стран и излишняя толерантность». Кравцов — про скандал на женском ЧМ

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о скандале, связанном с участием трансгендеров на женском чемпионате мира по боксу.
«Это в целом серьёзная проблема женского бокса. Думаю, что политика западных стран, излишняя толерантность и так далее к этому приводит. Те же трансгендеры, как я считаю, не имеют никакого права боксировать с женщинами. Это полный бред.
Знаю позицию Умара Кремлёва (президент Международной ассоциации бокса. — Прим. «Чемпионата»), он подобного никогда не допустит. А вот Международный олимпийский комитет пытается во всех видах спорта, включая бокс, протолкнуть трансгендеров, чтобы они соревновались наравне с остальными спортсменами. Конечно, это бред. Здесь замазаны все принципы и стереотипы западной политики», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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