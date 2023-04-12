Кормье считает, что третий бой между Перейрой и Адесаньей должен состояться

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что руководство промоушена должно организовать третий поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

«Я на самом деле считаю, что матчмейкерам UFC стоит организовать третий поединок Исраэля с Алексом. Перейре опасно драться с ребятами вроде Веттори. Уиттакер — самый неудобный для него соперник, потому что может повалить его и вымотать. А вот бой с Адесаньей имеет смысл, у них 1-1 в ММА. В прошлую субботу Алекс отлично бился. Складывалось впечатление, что он выиграет бой», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

В главном бою турнира UFC 287, который прошёл в минувшие выходные, Исраэль Адесанья выиграл у Алекса Перейры нокаутом и вернул титул чемпиона промоушена в средней весовой категории.