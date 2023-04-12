Ковингтон сообщил, что UFC лишит Эдвардса титула, если он откажется от боя с Колби

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон высказался по поводу потенциального соперника чемпиона Леона Эдвардса.

«Когда становишься чемпионом организации, ты дерёшься со следующим претендентом. Твоё чемпионство временно, ты не настоящий чемпион. Настоящий чемпион будет драться с любым оппонентом. Ты же выбираешь только лёгкие бои. Знаю, что ты хотел драться с Масвидалем. Не волнуйся, после того, как я тебя побью, можешь подраться с ним.

Эдвардс знает, что я приду, чтобы забрать всё, над чем он работал. Я разговаривал с Даной Уайтом и другими руководителями UFC. Они сообщили мне, что всё будет в порядке, и если он откажется от боя, то его лишат титула. Дана заверил меня, что я буду драться с ним этим летом», – приводит слова Ковингтона Sportskeeda.