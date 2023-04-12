Александр Шлеменко рассказал, чем Магомед Исмаилов раздражает его после боя
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Российский боец Александр Шлеменко рассказал, чем Магомед Исмаилов раздражает его после боя, который состоялся в декабре прошлого года.
Напомним, тот поединок завершился победой Исмаилова.
«Если честно, раздражает. И в большей степени раздражает не то, что он везде ходит с поясом, а то, что это постоянно напоминает, что пояс мог оказаться у меня. Но, к сожалению, он оказался у Маги. Единственное, что радует, что Мага как человек – не говно. Потому что многие были, кто начинает говорить пренебрежительно. Уважение, когда оно остаётся уважением. Это когда ты можешь после боя сказать сопернику, что он достоин», — сказал Шлеменко в интервью на канале Александра Лютикова.
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