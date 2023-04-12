«Тебе предстоит самое серьёзное испытание». Тренер Малыхина обратился к Нганну

Джон Хатчинсон, тренер чемпиона ONE Championship в полутяжёлом весе и временного чемпиона среди тяжеловесов Анатолия Малыхина, обратился к экс-чемпиону UFC Фрэнсису Нганну.
«Когда этот маленький мягкий бездельник Аржан выйдет из укрытия, мы обещаем, что всё закончится очень быстро, в одно мгновение. Освобождая место для настоящего боя быстрее, чем когда-либо.
Фрэнсис Нганну, тебе следовало остаться там, где ты сейчас, когда у тебя был шанс. Сейчас ты столкнёшься с самым большим испытанием. Давайте посмотрим, кто является бесспорным королём», — написал Хатчинсон в социальных сетях.
Анатолию Малыхину 34 года. Россиянин дебютировал в лиге в марте 2021 года. В своём последнем бою в декабре Малыхин победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов, досрочно остановив его в первом раунде.
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