«Тебе предстоит самое серьёзное испытание». Тренер Малыхина обратился к Нганну

Джон Хатчинсон, тренер чемпиона ONE Championship в полутяжёлом весе и временного чемпиона среди тяжеловесов Анатолия Малыхина, обратился к экс-чемпиону UFC Фрэнсису Нганну.

«Когда этот маленький мягкий бездельник Аржан выйдет из укрытия, мы обещаем, что всё закончится очень быстро, в одно мгновение. Освобождая место для настоящего боя быстрее, чем когда-либо.

Фрэнсис Нганну, тебе следовало остаться там, где ты сейчас, когда у тебя был шанс. Сейчас ты столкнёшься с самым большим испытанием. Давайте посмотрим, кто является бесспорным королём», — написал Хатчинсон в социальных сетях.

Анатолию Малыхину 34 года. Россиянин дебютировал в лиге в марте 2021 года. В своём последнем бою в декабре Малыхин победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов, досрочно остановив его в первом раунде.