Промоутер: бой с Фьюри будет ужасным для Нганну, над ним будут издеваться

Промоутер Эдди Хирн считает, что Фрэнсис Нганну не способен конкурировать с кем-либо из боксёров-тяжеловесов, занимающих высокие позиции в рейтинге.

«Сколько бы вы ни пытались, имея возможности Фрэнсиса Нганну в боксе, вам не удастся соревноваться технически и в мастерстве с высококлассным боксёром. Речь не только об Энтони Джошуа, речь о любом из 20 лучших тяжеловесов мира. Единственное, тут есть шанс на нокаут. Поэтому совсем не важно, кто будет его соперником. Безусловно, бой с Фьюри будет ужасным для Нганну, потому что британец просто будет над ним издеваться», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе хочет дебютировать в профессиональном боксе до конца 2023 года.

В начале этого года Нганну расстался с UFC после того, как стороны не смогли договориться о новом контракте.