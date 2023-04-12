Бивол согласится на реванш с Канело, если тот поставит все титулы на кон

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, рассказал, в каком случае россиянин согласится на бой-реванш с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Честно говоря, я не очень понимаю, зачем Биволу это нужно. Ведь Бивол уже победил его. Он не так мотивирован, как раньше. Это не такой уж большой вызов.

Однако если они выполнят определённые условия, то мы можем обсудить этот бой. Одно из этих условий сейчас — Бивол хочет драться с ним в 168 фунтах. Для него это заманчиво — поставить на кон все титулы», — приводит слова Корнилова Essentially Sports.

В мае прошлого года Дмитрий Бивол выиграл у Сауля Альвареса и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super.