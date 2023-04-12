Украинский тренер рассказал, как Усик едва не стал участником разборки на трассе в Киеве

Украинский тренер Егор Голуб рассказал о дорожном инциденте, произошедшем с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) на одной из трасс Киева.

«Например, было, что один тип подрезал нас. Тогда у Сани была Toyota Land Cruiser 200, и вот тот выскочил из машины, начал стучать в окно, а у Саши была очень тонированная машина, даже рук на руле не было видно. Александр опускает стекло, тип меняется в лице и говорит: «Ой, я извиняюсь».

Что Саша? Ничего, посмеялся», — рассказал Голуб на YouTube-канале Sport Arena.

Ранее Усик прокомментировал организацию поединка с обязательным претендентом британцем Даниэлем Дюбуа.