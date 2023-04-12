Двалишвили: очень хочу подраться с О'Мэлли, но UFC его защищает

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили рассказал, почему он не может получить бой с британцем Шоном О'Мэлли.

«У меня есть огромное желание провести бой с Шоном О'Мэлли, но в UFC говорят, что он будет драться за титул. Его титульному шансу ничего не грозит, так как они его защищают. Я его уважаю, он хороший боец, но мне бы хотелось его проверить», — приводит слова Двалишвили InsideFighting.

В последнем бою, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221, Двалишвили встречался с россиянином Петром Яном. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. Двалишвили одержал 16-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.

Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном: