Стерлинг: нокаутирую Сехудо во втором раунде

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг высказался по поводу предстоящего поединка с Генри Сехудо.
«Думаю, я финиширую его во втором раунде. В первом раунде с ним будет тяжело расправиться. Если мне удастся перевести его в партер, это будет идеально. Я просто забью его, либо он отдаст мне шею для удушающего», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.
Напомним, в последнем бою Алджамейн Стерлинг встречался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. В ММА он провёл 25 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения.
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