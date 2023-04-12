Алджамейн Стерлинг рассказал, когда он собирается подняться в другой дивизион

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг рассказал, что он собирается перейти в дивизион выше через два боя.

«Я думаю, что проведу как минимум ещё два боя в этом дивизионе. Потом я поднимусь, посмотрим, как я справлюсь с парнями весом выше. Я проделал довольно хорошую работу в зале, просто чтобы привыкнуть к весу и силе. И я должен убедиться, что могу конкурировать с парнями из другого дивизиона», — приводит слова Стерлинга Sportskeeda.

Напомним, в последнем бою Алджамейн Стерлинг встречался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. В ММА он провёл 25 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения.