Шон О'Мэлли заявил, что Алекс Перейра может завершить карьеру

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе прокомментировал поражение бразильца Алекса Перейры в реванше с Исраэлем Адесаньей.

«Алекс Перейра гоняет очень много веса. А если ты сбрасываешь столько, то твой подбородок будет под угрозой. Исраэль смог потрясти его и в первом бою, а во втором он прижался к сетке и в правильное время разрядил удар с правой. Конец. Я думаю, с Перейрой покончено. Сколько уже ему лет? Мне кажется, он может завершить карьеру. Он большой, весогонка сказывается на нём», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Исраэль Адесанья выиграл нокаутом у Алекса Перейры на турнире UFC 287 и вновь стал чемпионом промоушена в среднем весе.