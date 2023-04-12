Бой Брэндона Морено с Александром Пантожей может пройти на турнире UFC 290

Мексиканский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Брэндон Морено может провести следующую защиту титула в поединке со вторым номером дивизиона Александром Пантожей, сообщают ряд инсайдеров.
Бой может пройти в рамках турнира UFC 290, который должен пройти в Лас-Вегасе 8 июля.
Брэндон Морено в последнем поединке выиграл у Дейвисона Фигейреду и завоевал титул чемпиона UFC. Пантожа в последнем бою досрочно выиграл у Алекса Переса.
Стоит отметить, что Пантожа уже дважды выигрывал у Брэндона Морено. Бразилец победил мексиканца в рамках шоу The Ultimate Fighter семь лет назад удушающим приёмом. Позже на турнире UFC Fight Night 129 Алехандре выиграл единогласным решением судей. После второго поражения от Пантожи Морено покинул UFC.
- 12 апреля 2023
-
19:07
-
18:08
-
17:44
-
17:25
-
16:34
-
15:54
-
15:42
-
15:39
-
14:48
-
14:39
-
14:34
-
13:47
-
13:41
-
12:52
-
12:31
-
12:21
-
12:01
-
11:56
-
11:48
-
11:28
-
10:40
-
10:20
-
10:18
-
10:12
-
10:10
-
09:56
-
09:51
-
09:50
-
09:45
-
01:00
-
00:36
-
00:05
- 11 апреля 2023
-
23:49
-
23:08
-
23:01