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Бой Брэндона Морено с Александром Пантожей может пройти на турнире UFC 290

Бой Брэндона Морено с Александром Пантожей может пройти на турнире UFC 290
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Мексиканский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Брэндон Морено может провести следующую защиту титула в поединке со вторым номером дивизиона Александром Пантожей, сообщают ряд инсайдеров.

Бой может пройти в рамках турнира UFC 290, который должен пройти в Лас-Вегасе 8 июля.

Брэндон Морено в последнем поединке выиграл у Дейвисона Фигейреду и завоевал титул чемпиона UFC. Пантожа в последнем бою досрочно выиграл у Алекса Переса.

Стоит отметить, что Пантожа уже дважды выигрывал у Брэндона Морено. Бразилец победил мексиканца в рамках шоу The Ultimate Fighter семь лет назад удушающим приёмом. Позже на турнире UFC Fight Night 129 Алехандре выиграл единогласным решением судей. После второго поражения от Пантожи Морено покинул UFC.

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