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Биспинг считает, что Перейра должен добиваться реванша с Адесаньей

Биспинг считает, что Перейра должен добиваться реванша с Адесаньей
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился мнением о том, что Алекс Перейра должен сделать всё, чтобы получить бой-реванш с Исраэлем Адесаньей.

«Нелегко вернуться, когда ты побывал в нокауте и не провёл восстановительный бой, не пришёл в чувство. Будет интересно посмотреть, начнёт ли Перейра шуметь в ближайшее время и говорить о реванше. Если он не будет просить о реванше, если не будут шуметь его команда, то, конечно, он просто пойдёт дальше и, может быть, поднимется в полутяжёлый вес. Но если Перейра не станет требовать реванш, то, думаю, это будет на его совести.

Он пошумит. Я бы так поступил. Вероятно, Перейра отправится в Бразилию и немного отдохнёт. Я не знаю, очень ли активен он в соцсетях, но ему следует быть активным», — приводит слова Биспинга MiddleEasy.

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