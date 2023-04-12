Гастелум намерен получить титульный шанс в бою с Адесаньей

Боец среднего дивизиона UFC Келвин Гастелум выразил желание добраться до титульного поединка и получить бой-реванш с Исраэлем Адесаньей.
«Я победил и снова встал на ноги. Это возрождение Келвина Гастелума. Я готов выйти на другой уровень. На этот раз я готов пройти весь путь до титула. Возможно, провести реванш с Адесаньей, кто знает. Это моя цель.
Люди хотят увидеть этот бой, а я хочу стать чемпионом. Я говорю это не просто так. Я серьёзно настроен и стремлюсь к этому. Обсужу со своим менеджером, что делать дальше», — сказал Гастелум в видео на своём YouTube-канале.
Первый бой Исраэля Адесаньи и Келвина Гастелума прошёл в 2019 году и завершился победой нынешнего чемпиона единогласным решением судей.
Гастелум в последнем поединке выиграл единогласным решением судей у Криса Кёртиса.
- 12 апреля 2023
-
21:53
-
21:30
-
20:42
-
20:12
-
19:53
-
19:07
-
18:08
-
17:44
-
17:25
-
16:34
-
15:54
-
15:42
-
15:39
-
14:48
-
14:39
-
14:34
-
13:47
-
13:41
-
12:52
-
12:31
-
12:21
-
12:01
-
11:56
-
11:48
-
11:28
-
10:40
-
10:20
-
10:18
-
10:12
-
10:10
-
09:56
-
09:51
-
09:50
-
09:45
-
01:00