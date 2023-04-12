Гастелум намерен получить титульный шанс в бою с Адесаньей

Боец среднего дивизиона UFC Келвин Гастелум выразил желание добраться до титульного поединка и получить бой-реванш с Исраэлем Адесаньей.

«Я победил и снова встал на ноги. Это возрождение Келвина Гастелума. Я готов выйти на другой уровень. На этот раз я готов пройти весь путь до титула. Возможно, провести реванш с Адесаньей, кто знает. Это моя цель.

Люди хотят увидеть этот бой, а я хочу стать чемпионом. Я говорю это не просто так. Я серьёзно настроен и стремлюсь к этому. Обсужу со своим менеджером, что делать дальше», — сказал Гастелум в видео на своём YouTube-канале.

Первый бой Исраэля Адесаньи и Келвина Гастелума прошёл в 2019 году и завершился победой нынешнего чемпиона единогласным решением судей.

Гастелум в последнем поединке выиграл единогласным решением судей у Криса Кёртиса.