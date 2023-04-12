Ион Куцелаба: хочу, чтобы Анкалаев стал чемпионом UFC

Молдавский боец смешанных единоборств Ион Куцелаба, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, оценил шансы россиянина Магомеда Анкалаева стать чемпионом промоушена.

«Вы увидите — в нашем весе будет много изменений. Никто не сможет держать пояс так, как это делал Джон Джонс, но это и хорошо. Джамал Хилл тоже не будет долго чемпионом. Сейчас он чемпион, он это доказал, но пояс не удержит.

Я бы хотел, чтобы пояс взял Магомед Анкалаев. У него был шанс и, думаю, будет ещё один. В нашем дивизионе собраны хорошие бойцы. В одном бою может быть один чемпион, в следующем — другой», — цитирует Куцелабу «РБ Спорт».

Магомед Анкалаев в декабре прошлого года провёл титульный поединок с Яном Блаховичем. Бой завершился вничью решением большинства судей.