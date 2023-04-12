Ион Куцелаба: хочу, чтобы Анкалаев стал чемпионом UFC

Молдавский боец смешанных единоборств Ион Куцелаба, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, оценил шансы россиянина Магомеда Анкалаева стать чемпионом промоушена.
«Вы увидите — в нашем весе будет много изменений. Никто не сможет держать пояс так, как это делал Джон Джонс, но это и хорошо. Джамал Хилл тоже не будет долго чемпионом. Сейчас он чемпион, он это доказал, но пояс не удержит.
Я бы хотел, чтобы пояс взял Магомед Анкалаев. У него был шанс и, думаю, будет ещё один. В нашем дивизионе собраны хорошие бойцы. В одном бою может быть один чемпион, в следующем — другой», — цитирует Куцелабу «РБ Спорт».
Магомед Анкалаев в декабре прошлого года провёл титульный поединок с Яном Блаховичем. Бой завершился вничью решением большинства судей.
- 12 апреля 2023
-
21:53
-
21:30
-
20:42
-
20:12
-
19:53
-
19:07
-
18:08
-
17:44
-
17:25
-
16:34
-
15:54
-
15:42
-
15:39
-
14:48
-
14:39
-
14:34
-
13:47
-
13:41
-
12:52
-
12:31
-
12:21
-
12:01
-
11:56
-
11:48
-
11:28
-
10:40
-
10:20
-
10:18
-
10:12
-
10:10
-
09:56
-
09:51
-
09:50
-
09:45
-
01:00