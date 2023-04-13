Джефф Мейвезер: Хэйни слишком большой для Ломаченко, хотя Василий — магистр бокса

Джефф Мейвезер, дядя Флойда Мейвезера-младшего, высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Василием Ломаченко и соотечественником Дэвином Хэйни. Бой состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Дэвин победит. Как по мне, ситуация напоминает бой Ломаченко с Теофимо Лопесом. В плане антропометрии Хэйни слишком большой для Василия. Вдобавок Дэвин лучше как боксёр, если сравнивать его с Теофимо. Хэйни боксирует с дистанции. Сомневаюсь, что Ломаченко будет всё время лезть напролом, учитывая их разницу в антропометрии. А Дэвин реально огромный. Ломаченко ведь и вправду магистр бокса. Но я уверен, что из этого боя магистром выйдет Хэйни», — сказал Мейвейзер на YouTube-канале FightHype.com.