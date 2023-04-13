Алекс Перейра поднялся в полутяжёлый вес

Бразильский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра после поражения в титульном поединке с Исраэлем Адесаньей рассказал о том, что он собирается подняться в полутяжёлый вес.

Напомним, Адесанья выиграл нокаутом и вернул чемпионский титул в среднем дивизионе.

«Как и обещал, анонсирую большие новости на моём канале. Мой следующий бой пройдет в полутяжёлом весе. Да, в полутяжёлом. Я сделал свою работу в 84 кг, поэтому теперь хочу подняться в 93 кг. Не могу назвать имя следующего соперника, но буду держать вас в курсе на моём YouTube-канале», — сказал Перейра у себя на канале.