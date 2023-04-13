Царукян раскрыл подробности тренировочного лагеря со сборной России по борьбе

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал о том, как он попал в тренировочный лагерь со сборной России по борьбе.

«Ну, это работает так. Нужно выходить на главного тренера сборной России. И если он даст добро, чтобы ты был подключённый, то всё будет хорошо. И я уже не раз проходил с ними сборы. Они знают, что я умею бороться, не «якорь». Из-за этого они меня допускают к ним.

Я работал больше по их плану. Просто подключал свои тренировки. Но акцент делаю на вольную борьбу. Я остался очень доволен этим сбором», — рассказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Царукян в следующем поединке встретится с представителем Бразилии Ренато Мойкано (13-е место в рейтинге). Поединок состоится 30 апреля на турнире UFC Fight Night.

Напомним, в последнем поединке, который проходил на UFC Vegas 66, Арман встречался с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).